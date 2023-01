Taliban beskylder prins Harry for krigsforbrydelser i Afghanistan

- De ansvarlige for angrebene og deres tilhængere var ”menneskehedens fjender.” Det at kæmpe mod dem var hævn for en forbrydelse mod menneskeheden, skriver han i bogen.

Taliban i Afghanistan holdt al-Qaeda-lederen Osama bin Laden skjult og nægtede at efterkomme et krav om at udlevere ham til retsforfølgelse i USA. Det var baggrunden for den amerikansk ledede invasion i Afghanistan den 7. oktober 2001.

Prins Harry kritiseres også af britiske militærfolk for de afsløringer, han er kommet med i bogen.

Tidligere oberst Tim Collins siger til Forces News, at Harry med sine udtalelser har vendt det britiske forsvar ryggen.

– Han skriver blandt andet en påstand om, at han dræbte 25 mennesker i Afghanistan. Det er ikke sådan man opfører sig i militæret. Det er ikke sådan vi tænker, siger Collins og tilføjer: