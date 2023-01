Sveriges konge mener sønnen skulle være tronarving

Til et spørgsmål om, hvorvidt han syntes det var uretfærdigt, svarer han:

- Ja, det synes jeg. Som forælder synes jeg, at det er forfærdeligt.

Kongen siger videre, at det er vanskeligt med love, som har tilbagevirkende kraft.

– Det virker ikke rigtigt. Det mener jeg stadig, siger han.

Kongen står også fast på sin positive omtale af sultanen af Brunei, som vakte stor opsigt i 2004 i forbindelse med den svenske monarks omstridte statsbesøg i sultanatet, som ligger på Borneos nordvestkyst. Styret er et diktatur, hvor sultanen styrer via dekreter.

Kongen blev kritiseret for at have lovprist Brunei i et interview med Sveriges Radio. Han sagde i interviewet, at Brunei er ”et åbent land”, hvor sultanen Hassanal Bolikiahhar har ”en kolossal nærhed til folket”.