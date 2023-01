Mens Lula lovede at genopbygge Brasilien fra dets »forfærdelige ruiner«, var Bolsonaro i USA

For præcis 20 år siden stod Luiz Inácio Lula da Silva der for første gang.

Foran kongressen i Brasilia, hvor han første gang blev taget i ed som præsident i Brasilien. Søndag aften dansk tid var han tårevædet klar til at indtage posten endnu engang, og specielt to ord var gennemgående i et så dybt splittet land, der er hårdt ramt af pandemien og polariseret politisk.