Putin-kritikere dør på stribe: Her er deres mystiske skæbner

De mange dødsfald har ført til spekulationer om, at selvmordene er kamuflerede drab, og at Putins efterretningstjeneste FSB har en finger med i spillet. Andre teorier peger på, at dødsfaldene skyldes farlige forretningsforbindelser, eller at rigmændene har taget deres eget liv som følge af pres fra internationale sanktioner eller mistanker om bedrageri.

Jyllands-Posten har gennemgået flere af de kritiske, russiske oligarkers mystiske skæbner. Og der er visse ligheder mellem dem.