FN's Sikkerhedsråd fordømmer afghansk forbud over for kvinder

Lørdag meddelte Taliban, at det nu ikke længere er tilladt for kvinder at arbejde for uafhængige organisationer, såkaldte ngo’s. Det gælder både afghanske og internationale organisationer.

Tidligere har Taliban også lukket for skolegang for piger fra 7. klasse og opefter. De har forbudt kvinder at varetage de fleste typer job. Og der er indført strenge regler for, hvilket tøj de skal bære.

Taliban kom til magten i landet i august sidste år, efter USA og den internationale styrke trak sig ud efter næsten 20 år i landet. Efter to årtiers forgæves kamp mod Talibans styrker.

FN’s nødhjælpschef, Martin Griffiths, oplyste i sidste uge til Sikkerhedsrådet, at 97 procent af afghanere lever i fattigdom.