Dansk ngo pauser arbejde i Afghanistan: Det er en katastrofe

- Vi vil ikke kunne leve med, at vi ikke kan nå kvinderne, siger Klaus Løkkegaard.

Tre andre humanitære organisationer - Red Barnet, Care International og norske Flygtningehjelpen - har søndag ligeledes meddelt, at de midlertidigt suspenderer aktiviteterne i Afghanistan.

- Vi har indstillet alle aktiviteter i Afghanistan for at signalere, at her har man krydset en rød linje og gået over stregen, i forhold til hvad vi kan være med til, siger direktør i Care Danmark Rasmus Stuhr Jakobsen.

Organisationen, der arbejder for at fremme kvinders muligheder i Afghanistan, har ifølge direktøren ”hundredvis af ansatte” i landet, hvoraf cirka halvdelen er kvinder.

Repræsentanter for FN og flere humanitære organisationer mødes søndag i Afghanistans hovedstad, Kabul, for at diskutere deres reaktion på Talibans forbud.