Meta skal betale milliarder for læk

En talsperson for Meta siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at et forlig var både i Metas og aktionærernes interesse. Hun tilføjer, at Facebook siden da har strammet op på reglerne om beskyttelse af brugernes private oplysninger.

Forliget skal formelt godkendes af en føderal domstol i San Francisco i marts.

Cambridge Analytica var kommet i besiddelse af persondata fra 87 millioner af Facebooks brugere. Det var sket ved, at analyseselskabet havde betalt et firma, der udvikler apps for Facebook.

Informationerne blev siden solgt videre til Donald Trumps præsidentvalgkampagne i 2016.