The Sun beklager Jeremy Clarksons hadefulde Meghan-klumme

- På The Sun fortryder vi publiceringen af denne klumme, og vi beklager dybt, skriver avisen i en erklæring på sin hjemmeside fredag.

The Sun tilføjer, at klummen også vil blive fjernet fra avisens arkiver.

Allerede mandag fjernede The Sun klummen fra sin hjemmeside. Det skete efter anmodning fra Clarkson selv.

På Twitter skrev Clarkson, at han havde lavet ”en klodset reference” til en scene i serien ”Game of Thrones”, og at dette var blevet taget ”meget dårligt imod blandt rigtig mange mennesker”.

- Jeg er forfærdet over at have såret så mange. Jeg vil være mere forsigtig i fremtiden, skrev han.

I en af de mest berømte scener i ”Game of Thrones” går en kvindelig karakter ”the walk of shame”, hvor hun bliver tvunget til at gå nøgen gennem byens gader, mens folk kaster affald efter hende.