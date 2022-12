Tysk medicinalgigant tester ny malariavaccine på mennesker

Tyske BioNTech er i løbet af de seneste par år særligt blevet kendt for at have udviklet en vaccine mod coronavirus.

Selskabets mulige malariavaccine skal nu testes i USA på 60 frivillige, der ikke tidligere har været smittet med malaria.

Vaccinen BNT165bi vil blive testet ved brug af tre forskellige doser.

- Vores mål er at udvikle en vaccine, der kan hjælpe med at undgå malaria og reducere dødsraten. I løbet af de næste måneder skal vi grundigt evaluere antigenstofferne for at finde den bedste kandidat, siger Türeci.