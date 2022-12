Torsdag reagerede ambassadør Anatoly Antonov også på det ukrainske besøg i et opslag fra den russiske ambassade i USA på Facebook.

Her lød det, at Zelenskyjs »Hollywood-agtige tur til Washington« for Antonov har bekræftet, at de »forsonende udtalelser«, om at USA ikke at har intention om at starte en konfrontation med Rusland, blot er »tomme ord«:

»Det, der i det væsentlige blev annonceret til klapsalver og sarkastiske smil, var behovet for at fortsætte ”proxy-krigen” mod vores land. Indtil en fuld sejr over os,« udtalte ambassadøren.

Selv om forholdet mellem de to magtfulde lande må siges at være blevet iskoldt efter Ruslands invasion af Ukraine, er der også eksempler på vellykket diplomati i 2022 i form af to fangeudvekslinger med de to amerikanere Trevor Reed og Brittney Griner den ene vej og to russere i form af narkosmugler Konstantin Yaroshenko og våbenhandler Viktor Bout den anden vej.