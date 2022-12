USA sender for første gang eftertragtet missilsystem til Ukraine

Udmeldingen fra USA betragtes derfor også som værende vigtig for Ukraine, der har presset på for at få USA til at hjælpe med netop Patriot-systemet.

Det ventes blandt andet, at Ukraines hovedstad, Kyiv, vil komme til at stå markant stærkere med tilgangen af Patriot-systemet.

Det siger den uafhængige forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen.

- Det betyder først og fremmest noget tryghedsmæssigt, lyder det.

Hans Peter Michaelsen har over 30 års erfaring som officer i flyvevåbnet og er tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Missilsystemet, det mest avancerede i USA’s repertoire, er ifølge Hans Peter Michaelsen udelukkende til defensivt brug.