Musk sætter sin fremtid til afstemning blandt Twitter-brugere

Cirka fem minutter senere skrev Musk i et opslag, at folk bør ”passe på, hvad de ønsker sig. De kunne jo ende med at få det”.

Afstemningen kommer til at være åben i 12 timer. Den startede klokken 00.20 natten til mandag dansk tid.

Den kontroversielle rigmand har ry for at adlyde brugernes vilje på det sociale medie.

For nylig spurgte han brugere, om han burde genåbne profilerne for de journalister, som var blevet udelukket, fordi de skrev om hans lokation i realtid.

Et flertal stemte for, at han burde genåbne profilerne øjeblikkeligt.