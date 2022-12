FN og EU fører an i protester mod Elon Musk og Twitter

Han tilføjer, at mediestemmer ikke bør forhindres i at ytre sig på en platform, som har et erklæret mål om at styrke ytringsfrihed.

Journalister uden Grænser (RSF) siger, at mangemilliardæren Musk fremstår som en trussel med demokratiet med sin beslutning om at udelukke journalister fra blandt andet CNN, The New York Times og The Washington Post.

- Twitters beslutning viser, at den tilfældige måde, som online-platforme ledes på, udgør en alvorlig trussel mod demokratiet, siger den franske organisation i en erklæring.