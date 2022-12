EU advarer Musk om sanktioner efter Twitter-udelukkelser

- Elon Musk bør være opmærksom på det. Der er røde linjer. Og sanktioner snart, skriver Jourova med henvisning til et direktiv om digitale services og respekt for pressefrihed.

Hun kommer dog ikke nærmere ind på de mulige sanktioner.

Det var den amerikanske avis The New York Times, der torsdag kunne fortælle, at flere prominente journalister var blevet smidt på porten af Twitter.

Skridtet er det seneste i rækken af ændringer hos Twitter, efter at Tesla-ejeren, Elon Musk, satte sig i direktørstolen.