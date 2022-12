Sydafrikas præsident undgår rigsret efter skandale

Fraser siger, at Ramaphosa sørgede for, at indbrudstyvene blev bortført og bestukket til at tie om at have stjålet en stor pengesum.

Ramaphosa har udtalt, at pengene - cirka fire millioner kroner gemt i sofapuder - var betaling fra en sudansk forretningsmand, der havde købt 20 bøfler. Den udlægning er der dog blevet sået tvivl om mange steder.

Ramaphosa var Nelson Mandelas protegé og lovede et korruptsfrit Sydafrika ”et nyt daggry”, da han blev præsident. Men i dag - knap fem år senere - er Ramaphosas ry stærkt belastet af skandalen, hvor han er under mistanke for at have brudt loven ved at dække over et indbrud.

Sydafrika er ved at gøre klar til et ny præsidentvalg. Et valg, hvor næsten alle tidligere ventede at se Ramaphosa blive valgt til endnu en periode som præsident.