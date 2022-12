Overlevende spiste familie og venner: »De afdøde lånte os deres muskler, så vi kunne gå«

Fårehyrden Sergio Catalan befandt sig torsdag den 21. december 1972 sammen med to andre hyrder for foden af Andesbjergene lidt uden for den lille by Los Maitenes, der ligger på grænsen mellem Chile og Argentina.

Pludselig fik han på den anden side af floden Rio Azufre øje på Roberto Canessa og Nando Parrado, der desperat søgte at få kontakt med de tre hyrder.