To politibetjente og en civil person er blevet skudt og dræbt på en øde beliggende ejendom i Queensland i Australien. Det rapporterer BBC.

Politibetjentene var ved at undersøge rapporter om, at en person var savnet i Wieambilla, som ligger 270 km vest for Brisbane.

De personer, som står bag skuddrabene, er stadig på fri fod.