Dermed går fredsprisen i 2022 til én person og to organisationer.

Memorial er en af Ruslands ældste menneskerettighedsorganisationer. Den blev lukket af regeringen i landet sidste år, skriver det britiske medie.

BBC har forsøgt at få en kommentar fra det russiske udenrigsministerium.

Jan Ratjinskij fortæller til BBC, at hans organisation er blevet rådgivet til at takke nej til prisen, men at ”vi naturligvis ikke noterede os det råd”.

Det var ikke uventet, at komitéen i år ville fokusere på det område af verden, som er ramt af krig og ødelæggelse efter Ruslands invasion af Ukraine.