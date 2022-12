Kendt prodemokratisk aktivist får ny dom i Hongkong

Det var ikke i overensstemmelse med den kontrakt, som Apple Daily havde underskrevet, mente anklagerne. De mente, at der var tale om svindel.

Forsvaret mener, at der burde have været anlagt et civilt søgsmål og ikke en straffesag. De har sagt, at der var tale om ganske få kvadratmeter.

Dommeren afviste, at sagen har noget at gøre med politik og sagde, at der var tale om en ”simpel svindelsag”.

Lai har længe været en af Hongkongs bedst kendte prodemokratiske aktivister, og Apple Daily var en hård kritiker af den kinesiske regering.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina, under den betingelse at Hongkong blev oprettet som en særlig region. Den har delvist selvstyre efter devisen ”ét land - to systemer”. Aftalen løber frem til 2047.