- Det, som havde været en forkølelse i løbet af de seneste ti dage, blev til noget mere alvorligt på den aften, hvor USA og Holland spillede, og jeg kunne mærke et nyt niveau af pres og utilpashed i den øvre del af brystregionen.

Wahl er tidligere journalist for magasinet Sports Illustrated. Op til sin død skrev han blandt andet indlæg på onlineplatformen Substack.

Han oplyste sidste måned, at han kortvarigt blev tilbageholdt, da han forsøgte at komme ind til et VM-stadion, mens han havde en regnbue-T-shirt på til støtte for LGBTQ+-personer.

Han oplyste sent i november, at han blev nægtet adgang til kampen mellem USA og Wales på Ahmad Bin Ali-stadionet. Sikkerhedsvagter bad ham her om at tage sin trøje af.