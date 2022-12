Saudi Arabiens kronprins medierer mellem USA og Rusland

Ifølge en fælles udtalelse fra de to arabiske lande er denne rolle en stor diplomatisk sejr.

- Denne succesfulde mediering reflekterer det stærke venskabsbånd, som de to lande har med både USA og Rusland, og den vigtige rolle de to tætte nationer spiller i at styrke dialogen mellem de to sider, lyder det i udtalelsen.

Griner blev således fløjet til Abu Dhabi i et privatfly fra Moskva, mens at Bout ligeledes blev fløjet dertil fra Washington.

Basketballstjernen var blevet dømt til ny års fængsel i en straffekoloni i Rusland. Hun blev anholdt for besiddelse af cannabisolie.