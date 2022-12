Basketballstjerne udvekslet med berygtet våbenhandler

Trods store protester fra russiske politikere blev han udleveret til USA i 2010. Her blev han idømt 25 års fængsel.

Ruslands regering har længe arbejdet for at få ham udleveret.

Den i dag 55-årige Viktor Bout menes at have haft tætte bånd til russiske efterretningstjenester, da han indledte sin karriere som våbenhandler i 1991, efter at Sovjetunionen var kollapset.

Bout, som angiveligt taler flere sprog flydende, havde gjort tjeneste i den sovjetiske hær. Han har blandt andet været udsendt til Angola, der siden blev et centralt land for hans illegale forretning.