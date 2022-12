En uge senere invaderede Rusland nabolandet Ukraine og skabte krise i forholdet til USA og den vestlige verden.

Forløbet med Griner har forværret forholdet mellem USA og Rusland og har ledt til mistanker om, at tilbageholdelsen af den kendte basketballspiller var politisk motiveret.

Da sagen var i retten i august, erklærede Griner sig skyldig i at smugle og besidde narkotiske stoffer, men nægtede at have haft hensigt om at bryde loven. Hun fastholdt, at der var tale om en ”ærlig fejl”.

Det forhindrede hende dog ikke i at få en dom på ni års fængsel. I november blev hun overflyttet til en russisk fangekoloni, hvilket vakte vrede i Det Hvide Hus.

Ved den lejlighed meddelte præsident Biden, at han ville kontakte Ruslands præsident, Vladimir Putin, i håb om at opnå aftale om en fangeudveksling.