Saudiarabisk megaby på dagsorden når Kinas præsident kommer til Riyadh

Iagttagere siger, at saudiaraberne er optaget af at sælge så meget som muligt til Kina - snarere end at de vil skabe en ny diplomatisk alliance med den asiatiske stormagt og bevæge sig fra USA, som er landets traditionelle beskytter.

Xi skal under sit besøg i regionen have møder med Saudi-Arabiens kongelige og med Golfstaternes regionale samarbejdsråd samt andre af Mellemøstens ledere.

Han kommer til området, efter at der er opstået nye spændinger i forholdet mellem Saudi-Arabien og USA om menneskerettigheder og sikkerhedspolitik i Mellemøsten. Desuden har Opec-blokken skuffet USA og Europa ved at skære ned på olieproduktionen på et tidspunkt, hvor det virker som en håndsrækning til Rusland og dets invasion af Ukraine.