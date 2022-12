Hoffet blev beskyldt for at have ladt først Harrys mor, Lady Diana, så Camilla og nu Meghan i stikken. Og de fortsatte i de første af de seks afsnit, der torsdag morgen kunne ses i Netflix-dokumentaren Harry & Meghan.

Pågående britiske medier blev udsat for noget, der lignede et opsparet bombardement af følelser a la det, som Lady Diana i sin tid leverede i et berømt tv-interview.