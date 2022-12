Syvårig pige klamrede sig til afdød mor efter jordskred

Jordskred er ikke ualmindelige i Colombia, hvis landskab er præget af bjerge samt dårligt konstruerede huse.

Landet vil fokusere på at plante mere skov for at undgå lignende ulykker i fremtiden. Det skriver miljøminister Susana Muhamad på Twitter.

Colombia har været præget af en usædvanlig kraftig regnsæson. Det skyldes vejrfænomenet La Niña.

Alene i år har hændelser udløst af kraftig regn kostet flere end 216 personer livet og gjort 538.000 hjemløse ifølge regeringsstatistikker. 48 personer er meldt savnede i landet.

I 2017 omkom flere end 320 personer i byen Mocao efter det største jordskred i nyere tid.