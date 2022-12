Skulle Snowden en dag blive dømt for anklagerne, der er rejst mod ham, står han til 30 år i et amerikansk fængsel.

Talsmand for USA’s udenrigsministerium Ned Price siger til The Guardian, at USA er opmærksom på oplysningerne om, at Snowden nu skulle være fuldgyldig russisk statsborger.

Ifølge The Guardians oplysninger har også Snowdens hustru, Lindsay Mills, søgt om russisk statsborgerskab. De bor sammen et ukendt sted i landet med deres to sønner. Sønnerne er begge født i Rusland.

I 2013 flygtede Snowden først til Hongkong, hvor han mødtes med den amerikanske journalist Glenn Greenwald og filmmageren Laura Poitras.

I flere måneder afslørede de løbende fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste.