Boet efter Epstein skal betale 750 millioner til øgruppe

NBC News skriver, at Epstein købte Little Saint James i 1998, for hvad der svarer til knap 57 millioner danske kroner.

Daniel Weiner, der er advokat for boet efter Epstein, siger, at forliget ikke indeholder nogen tilståelse om ansvar eller skyld. Bestyrerne af boet benægter alle påstande om at have gjort noget ulovligt.

Epstein blev anholdt af amerikansk politi i juli 2019 og placeret i et fængsel i New York, hvor han boede.

En måned senere blev han fundet død i sin celle. Han havde taget sit eget liv ved at hænge sig, fastslog retsmedicinere.

Epstein skulle have været for retten i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb mod unge kvinder, der var under den seksuelle lavalder.