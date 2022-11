WHO har fundet ny betegnelse for abekopper efter kritik

- WHO vil anvende udtrykket ”mpox” i sin kommunikation og opfordrer andre til at følge disse anbefalinger for at minimere enhver vedvarende negativ indvirkning af det nuværende navn, skriver WHO i en udtalelse.

Tilbage i juni sendte 30 internationale forskere en fælles udtalelse til WHO.

Her efterlyste de et nyt navn til virusinfektionen, som tidligere på året blev erklæret en global sundhedskrise af WHO.

Forskerne så et ”presserende behov” for at finde et nyt navn til virusset, som ”hverken er diskriminerende eller stigmatiserende”.