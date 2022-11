Honduras erklærer undtagelsestilstand for at stoppe bander

- For at styrke indsatsen med at genopbygge lovløse områder i nabolagene, i landsbyerne og i forskellige departementer erklærer jeg undtagelsestilstand, sagde Castro torsdag.

En fotograf fra nyhedsbureauet AFP melder om øget tilstedeværelse af specialstyrker og andre politienheder i hovedstaden Tegucigalpa.

En talsmand fra politiet oplyser, at den første anholdelse blev foretaget fredag. Her blev fire mistænkte bandemedlemmer tilbageholdt af politiet.

Præsidentens beslutning om at indføre undtagelsestilstand kommer, blot få dage efter at bus- og taxachauffører protesterede på gaderne i hovedstaden. De mener, at regeringen bør stoppe bandernes afpresning af chaufførerne.