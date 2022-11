Europæiske lande fordømmer Iran for at udvide atomprogram

Storbritannien, Frankrig og Tyskland fordømmer tirsdag Iran for at have udvidet landets atomprogram.

Det sker, efter at FN’s Atomenergiagentur har bekræftet, at Iran igen beriger uran.

Iranerne har ifølge agenturet bevæget sig ”et godt stykke” ud over de grænser, som er fastsat for at begrænse landets nukleare ambitioner.