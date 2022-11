Vulkanudbrud i Tonga var det største registrerede nogensinde

Udbruddet forårsagede en 15 meter høj tsunami, der ødelagde hjem og dræbte mindst tre i kongeriget, der ligger i Stillehavet.

Naturkatastrofen gjorde også skade på undervandskabler. Det betød, at Tonga var afskåret fra at kommunikere med omverden i ugevis, og at redningsarbejdet blev besværliggjort.

Et studie foretaget af New Zealands nationale institut for vand og atmosfærisk forskning (NIWA) viser, at udbruddet blæste 10 kubikkilometers materiale afsted. Det svarer til det, der kan være i 2,6 millioner olympiske svømmebassiner.