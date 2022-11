Engang holdt han sig i kulissen som en grå eminence og lod dyre advokater forfølge journalister, der vovede at antyde, at han var ansvarlig for de berygtede lejesoldater i Wagner-korpset.

Men de seneste par måneder har piben fået en ganske anden lyd hos Jevgenij Prigozjin, også kendt som ”Putins kok,” der nu formeligt soler sig i sin berømmelse som hård negl og krigsherre.