Kinas præsident irettesatte Trudeau foran rullende kameraer: Du har lækket alt

En usædvanlig udveksling fandt onsdag sted på det højtprofilerede G20-topmøde, da Xi Jinping og Justin Trudeau stødte på hinanden.

Her blev Trudeau nemlig tydeligt kritiseret af Xi foran rullende kameraer.

Den magtfulde præsident fra Kina beskyldte den canadiske premierminister for at have lækket oplysninger fra et møde mellem de to tirsdag.