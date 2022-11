Polsk præsident: Missilnedslag var ikke bevidst og ikke russisk

I stedet stammer missilet formentlig - ifølge den polske præsident - fra Ukraines luftforsvar. Han kalder det ”en beklagelig hændelse”.

- Der er absolut intet, der indikerer, at det her var et bevidst angreb mod Polen, siger Andrzej Duda.

- Det er meget sandsynligt, at det var et missil brugt som luftværn. At det blev brugt af Ukraines forsvarsstyrker, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er især det faktum, at Polen er medlem af forsvarsalliancen Nato, der har medført kraftige reaktioner internationalt.