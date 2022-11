G20-lande vil styrke arbejde for at nå klimamål på 1,5 grader

Ledere ved et G20-topmøde på Bali er blevet enige om at arbejde hen mod at holde globale temperaturstigninger til 1,5 grader.

Det fremgår af den endelige erklæring onsdag morgen dansk tid.

Medlemmerne anerkender samtidig behovet for at sætte tempoet op i forhold til at nedbringe forbrug af kul.

- Vi har besluttet at forfølge bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grader.