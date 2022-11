De fleste G20-lande fordømmer krigen i Ukraine

Netop ordlyden i erklæringen om Ruslands angreb på Ukraine har været et omdiskuteret emne op til topmødet.

Ifølge nyhedsbureauet dpa var det et russisk ønske, at krigen skulle omtales som en ”særlig militæroperation”. Men i erklæringen omtales angrebet på Ukraine netop som en krig.

Derudover fastslår G20 - der i sin tid blev stiftet for at øge den finansielle stabilitet i verden - at krigen i Ukraine går ud over verdensøkonomien.

Group of Twenty - eller G20 - er 19 af verdens førende industriøkonomier samt EU. Rusland er også iblandt.