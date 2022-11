EU indfører sanktioner mens Iran gør klar til henrettelser

- Det er vigtigt at vise dem, der trodser frygten og regimets brutalitet, at vi er på deres side.

- Jeg håber, at det her er begyndelsen til forandring i Iran. Så man kan få et land og en befolkning, hvor fundamentale rettigheder respekteres, hvad enten man er mand eller kvinde, siger Jeppe Kofod.

Han mener, at Danmark og EU skal give ”al den støtte, vi kan” til den iranske befolkning. Dermed åbner Kofod for at gå videre i forsøget på at bremse det iranske styres fremfærd.

Den nye runde af sanktioner kommer kort efter, at Iran ifølge Reuters søndag har udstedt den første dødsdom i forbindelse med demonstrationerne efter Mahsa Aminis død.

Dermed gør præstestyret klar til at tage det næste skridt i forsøget på at slå demonstrationerne ned.