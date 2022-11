Krydstogtskib med 800 coronasmittede om bord er i Sydney

Et krydstogtskib fra New Zealand med 800 coronasmittede om bord er lagt til i Sydney i Australien. Skibet ”The Majestic Princess” har 4.600 personer om bord og kommer fra New Zealand. Hver femte om bord er nu smittet af covid-19. Det rapporter BBC.

- Alle sygdomstilfælde er milde eller asymptomatiske, meddeler rederiet Carnival Australia.