I Cambodja er hovedstadens lufthavn også pudset op til moderne standarder, og en spritny kinesisk finansieret motorvej mellem Phnom Penh og kystbyen Sihanoukville åbnede i oktober. Og I Thailand blev det futuristiske Queen Sirikit National Convention Center midt i Bangkoks centrum genåbnet i september efter en 2,4 mia. kroners to år lang gennemgribende renovering.

I et 10 dages vindue af vigtige internationale konferencer med deltagelse af tidens vigtigste politiske beslutningstagere kommer verden til Sydøstasien, og ingen asiatisk regering med respekt for sig selv lader en sådan lejlighed gå fra sig til at præsentere nationen i det bedst tænkelige lys.