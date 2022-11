Paven skal bygge bro mellem store verdensreligioner i Bahrain

Der vil under gudstjenesten være et multinationalt kor bestående af 100 mennesker. Koret vil synge på både engelsk, arabisk, hindu, latin og tagalog, som er førstesproget for en fjerdedel af Filippinernes befolkning.

Det katolske mindretal i Bahrain udgøres i høj grad af udenlandsk arbejdskraft fra Indien og Filippinerne.

Paven skal i løbet af turen også besøge Forum of Dialogues konference om samarbejde mellem trosretningerne.

Her skal han mødes med storimamen fra Egyptens al-Azhar moské, Ahmed el-Tayeb. Derudover skal han også mødes med andre medlemmer af The Muslim Counsil of Elders.