Europæiske ledere gør klar til klimaindsats med Lula

- Lykønsker Lula med sejren. Lad os arbejde sammen for at skaber mere social retfærdighed og lighed - og mod klimaforandringer, hedder det i et tweet fra Sanchez, som tilføjer:

- Dine gode resultater vil være den brasilianske befolknings gode resultater.

I Oslo siger klimaminister Espen Barth Eide fra det regerende Arbeiderparti, at Norge vil tage kontakt til Lula for at genoptage et samarbejde om at værne om regnskoven.

Lula da Silva overtager præsidentposten den 1. januar efter den stærkt kritiserede Jair Bolsonaro, som i sin præsidenttid har tilladt en kraftig optrapning af afskovningen i Brasiliens del af Amazonas.

- Vi vil tale med Lulas stab om at forberede det formelle og få en ny styring på plads, siger Barth Eide, som fremhæver, at der står betydelige summer indefrosset på konti i Brasilien i Amazonas-fonden, som kan udbetales hurtigt.