Nyopdagede hotspots for potent drivhusgas forbløffer forsker

Metan er en særdeles potent drivhusgas.

Den står ganske vist ikke for lige så stor en andel af den globale opvarmning som CO2, men målt ton for ton er gassens drivhuseffekt omkring 80 gange større end CO2. Derfor er der stort fokus på den.

Et Nasa-instrument, som for nylig blev installeret på Den Internationale Rumstation (ISS) - et såkaldt spektrometer - havde egentlig hovedsageligt til opgave at se på støvkorns effekt på klimaet.

Men da metan absorberer infrarødt lys på en måde, så instrumentet let kan måle det, har Nasa fået adgang til observationer, som rumorganisationen ikke har set mage til.