På billeder fra den svenske avis Expressen kan man se, at en af Nord Stream-rørene er revet op, og at havbunden omkring røret bærer præg af at have slået revner.

Den svenske avis har sendt et kamera ned på 80 meters dybde i Østersøen. Her har det fundet et af rørene fra Nord Stream 1.

Billederne derfra viser, at røret er flået næsten over og den røde inderside står tydeligt blottet. Det samme gør rørets kraftige stålsider.