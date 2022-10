Gazprom: En del af Nord Stream kan skulle udskiftes

Sideløbende har Tass også citeret Miller for at sige, at den berørte strækning spænder over hundredvis af kilometer på den russiske side af gasledningen.

Onsdag lød det fra Miller, at det kan tage et år at reparere gasledningen, skriver Reuters.

Rusland sagde torsdag, at det har indkaldt diplomater fra Danmark, Sverige og Tyskland for at klage over, at repræsentanter fra Moskva og Gazprom ikke har været inviteret med i undersøgelser af lækager i Nord Stream- gasrørledningerne.

- Rusland vil selvfølgelig ikke anerkende pseudoresultater fra en sådan undersøgelse, medmindre russiske eksperter er involveret, hed det i en erklæring fra udenrigsministeriet i Moskva.