Rusland kræver at være med i Nord Stream-undersøgelser

Rusland siger torsdag, at det har indkaldt diplomater fra Danmark, Sverige og Tyskland for at klage over, at repræsentanter fra Moskva og Gazprom ikke har været inviteret med i undersøgelser af lækager i Nord Stream- gasrørledningerne.

- Rusland vil selvfølgelig ikke anerkende pseudoresultater fra en sådan undersøgelse, medmindre russiske eksperter er involveret, hedder det i en erklæring fra udenrigsministeriet i Moskva.