Naboer graver efter savnede i mudder efter jordskred i Venezuela

I Venezuela hjælper naboer med at finkæmme mudder og murbrokker for livstegn efter et dødeligt jordskred i landsbyen Las Tejerias.

Jordskreddet, der fandt sted i Las Tejerias cirka 50 kilometer fra hovedstaden Caracas lørdag, har indtil videre kostet 36 mennesker livet. Men dødstallet kan meget vel stige, oplyser landets indenrigsminister på Twitter mandag.