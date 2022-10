Verdensbank og valutafond ser risiko for global recession

I sidste uge advarede hun om, at for hurtige rentestigninger kan føre til en ”forlænget” økonomisk tilbagegang.

Omkring en tredjedel af verdens lande kan ifølge IMF vente negativ vækst i mindst to kvartaler i det nye år.

Georgieva siger mandag, at Ruslands invasion af Ukraine og klimakatastrofer på alle verdens kontinenter er med til at skabe en vanskelig økonomisk situation.

For nogle af verdens fattige lande er problemerne større end i rige lande, siger Verdensbankens chef, David Malpass.

Den stærke amerikanske dollar betyder, at nogle lavindkomstlande har set deres valuta blive mindre værd, mens gældsbyrden vokser.

Stigende renter og inflation udgør et problem for mange lande, men er værst for de fattigste, siger Malpass.