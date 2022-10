Canada har udelukket 10.000 medlemmer af Irans regime

Canada afviser at give indrejsetilladelse til over 10.000 medlemmer af Irans ”morderiske regime”.

Det siger premierminister Justin Trudeau, som blandt andet henviser til Den Iranske Revolutionsgarde, som ifølge styret i hovedstaden Ottawa har stået bag ”afskyelige forbrydelser” mod den iranske befolkning.

- Dette er den stærkeste foranstaltning, vi har over for stater og statslignende enheder, siger Trudeau, som tilføjer, at dette skridt tidligere kun er taget i anvendelse i forbindelse med regimers krigsforbrydelser og folkedrab.