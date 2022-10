Talsmand efter fredspris til aktivist: Nobel havde vendt sig i graven

Forfatteren får fredsprisen sammen med to menneskerettighedsorganisationer i henholdsvis Rusland og Ukraine.

Bjaljatski har været fængslet siden 2020, hvor han blev pågrebet efter store demonstrationer mod det hviderussiske styre for at svindle med præsidentvalget.

At han er modtager af Nobels fredspris bliver dog mødt positivt af Frantsіsjak Vjatjorka, der er talsperson for oppositionen.

- Det her er et stor tegn på anerkendelse for det hviderussiske folk, fordi det hviderussiske folk har fortjent det for deres tapperhed i at kæmpe imod tyrannen Lukashenko (Hvideruslands præsident, Alexander Lukashenko, red.), siger han ifølge Reuters.